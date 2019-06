Franca Leosini intervista Ciontoli, Federica Sciarelli pungente: "A noi non l'ha mai concessa"

Un altro colpaccio di Franca Leosini, che dopo l'ultimo speciale di 'Storie Maledette' sulla strage di Erba, torna in prima serata su Rai 3 - domenica 30 giugno e martedì 2 luglio - con due puntate dedicate all'omicidio Vannini, il 22enne di Ladispoli ferito a morte da un colpo di pistola a casa della sua fidanzata.

La giornalista intervisterà Antonio Ciontoli, il padre della ragazza, condannato in Appello a 5 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo. Una sentenza che ha sbigottito l'opinione pubblica e lasciato la famiglia della vittima con la sete di giustizia. Di questa vicenda più volte se ne è occupata Federica Sciarelli a 'Chi l'ha visto?', che nella puntata di mercoledì sera si è collegata con la mamma di Vannini. La signora Marina è rimasta sorpresa dell'intervista rilasciata da Ciontoli a Franca Leosini: "Non siamo stati avvisati dell'intervista, ci siamo rimasti molto male. Stiamo parlando del caso di mio figlio. Ho letto che Ciontoli chiederà il perdono a me e mio marito, non lo perdoneremo mai".

Parole forti e in studio la padrona di casa ha affondato il colpo: "Per essere chiari dobbiamo dire che noi di 'Chi la visto?' l'abbiamo sempre chiesta l'intervista a Antonio Ciontoli. A noi non ce l'hanno mai concessa. Come si dice: 'Fatevi una domanda e datevi una risposta'. Questo è".