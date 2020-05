Chi è Federico Cesari, Martino Ranetta nella serie ‘Skam Italia’

Federico Cesari è tra i protagonisti di ‘Skam Italia’, serie parte del franchise norvegese ‘Skam’ da gennaio 2020 sbarcata su Netflix in cui interpreta il personaggio di Martino Renetta.

Classe 1997, Federico Cesari è nato a Roma il 5 marzo e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo all'età di 12 anni, grazie alla fiction ‘I Cesaroni’ e al ruolo di Andy (il figlio più piccolo di Olga, compagno di classe di Matilde). In seguito ha recitato in ‘Tutti i pazzi per amore 2’. ‘Don Matteo 11’ e la recente serie diretta da Michele Soavi trasmessa da Rai Uno ‘La Guerra è Finita’. Tv, ma anche cinema per il promettente attore che ha lavorato con Pupi Avati nel film ‘La cena per farli conoscere’ e ‘Il figlio più piccolo’ di Pupi Avati, e con Federico Moccia in ‘Non c'è campo’.

Quanto alla sua vita privata, Cesari ha rivelato di essere fidanzato: “Sì, sono felicemente fidanzato, ma cerco di essere discreto. Non vedo come una cosa necessaria farmi vedere con la mia ragazza. Anche perché stiamo insieme da poco”, ha confidato a Vanity Fair. Se è gelosa?: “È una ragazza molto matura e intelligente: fino a quando le dimostro quello che provo, direi di no. Comunque la capirei: non deve essere dato per scontato che comprenda tutte le attenzioni che il mio lavoro comporta. Ma, in questo, sono stato molto fortunato. Sono un ragazzo fortunato”.

Chi è Federico Cesari, foto da Instagram