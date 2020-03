Tutti a casa per Coronavirus, ecco i film da guardare su Rai Movie: da DiCaprio a Belle & Sebastien

Rai Movie (canale 24 del Digitale Terrestre) è da sempre il canale del servizio pubblico dedicato al cinema, in queste settimane insolite la programmazione è stata pensata e ragionata per soddisfare i gusti degli appassionati di cinema costretti in casa a causa delle misure restrittive messe in campo dal governo per arginare l'emergenza Coronavirus. Di seguito trovate la programmazione completa, giorno per giorno, da giovedì 12 a domenica 15 marzo, per un weekend all'insegna del grande cinema.

I film da guardare giovedì 12 marzo

Domani alle 08.50 per il ciclo "Colazione da Rai Movie", il classico dei classici Totò, Peppino e...la malafemmina di Camillo Mastrocinque con Totò, Peppino De Filippo, Dorian Gray, un film di culto con tante scene da antologia. In prima serata Cose nostre - Malavita di Luc Besson, una commedia con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Il boss italoamericano Giovanni Manzoni vive sotto falsa identità in un paesino di provincia con moglie e figli, ma non si rassegna a una vita da comune mortale.

I film da guardare venerdì 13 marzo

Due storie di famiglie e di passione per la musica nella prima e seconda serata di venerdì 13 marzo. Si inizia alle 21.10 con una straordinaria, quanto insolita, Meryl Streep nei panni di un'aspirante rock star in Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme. Dopo aver abbandonato marito, figlia e nipoti per inseguire il suo sogno, la cinquantenne Ricki torna a casa in cerca di amore. A seguire La famiglia Bélier di Eric Lartiga, emozionante storia di Paula, unica dei Bélier a non essere sordomuta, che scopre di essere una bravissima cantante e deve decidere se intraprendere la sua carriera o continuare a badare alla sua famiglia in maniera esclusiva.

I film da guardare sabato 14 marzo

Sabato 14 marzo alle 8.00 un classico della commedia hollywoodiana, L'affittacamere di Richard Quine, ambientata nella Londra degli anni Sessanta e interpretata dalle star del cinema americano Jack Lemmon, Kim Novak e Fred Astaire. Alle 15.50 Romeo & Juliet di Carlo Carlei. Il premio Oscar Julian Fellowes riscrive Shakespeare in una ricca coproduzione internazionale. In prima serata la versione integrale di un classico contemporaneo: The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Margot Robbie, Jonah Hill. Uno scaltro broker scala la vetta di Wall Street, ma l'FBI ne mette a repentaglio la carriera. Basato sull'autobiografia omonima di Jordan Belfort.

I film da guardare domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo , alle 14.10, Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto con Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. Due separati riesaminano assieme il loro matrimonio, compromesso dall'ambizione dell'uno e dall'anoressia dell'altra. Dal romanzo di Margaret Mazzantini. A seguire, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Gloria Swanson, Brigitte Bardot in una divertente farsa storica: Mio figlio Nerone di Steno. La terribile Agrippina vuole costringere il figlio Nerone ad attaccare i Britanni. Trasmesso in una bellissima versione in Cinemascope.

Alle 19.10 risate assicurate con La cambiale di Camillo Mastrocinque. Una cambiale scoperta passa di mano in mano e diventa il pretesto per una serie di avventure tragicomiche. Con Totò, Peppino De Filippo, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Erminio Macario. In prima serata, alle 21.10, il primo degli appuntamenti con Belle & Sebastien di Nicolas Vanier. L'amicizia fra l'orfano Sébastien e il cane Belle sfida l'occupazione nazista e dà man forte alla Resistenza. Primo capitolo di una trilogia ispirata ai romanzi di Cécile Aubry. Prossimo appuntamento, in prima serata Domenica 22 marzo con Belle & Sebastien - L'avventura continua. In seconda serata il premiatissimo Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Tratto da "Il bambino indaco"" di Marco Franzoso e ambientato a New York, racconta la crisi di coppia provocata dall'ossessione di una madre per il proprio neonato. Interpretato da Adam Driver e Alba Rohrwacher.