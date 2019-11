Venezia, Fiorello: "Miliardi buttati per una cosa che sta lì ad arrugginire"

"Permettetemi di dire Viva Venezia. Venezia sta passando delle giornate veramente brutte. Mi viene da pensare a quei 7 miliardi buttati per una cosa che non serve a una cippa, non serve a niente. E che sta lì ad arrugginire". Durante la puntata di esordio in streaming sulla piattaforma Rai della versione extended di 'Viva Rai Play', Fiorello ha voluto esprimere così la sua solidarietà alla città di Venezia, in questi giorni alle prese con l'allerta meteo. Il riferimento è al Mose.

Proprio ieri sera il debutto esclusivamente 'digitale' dello showman, dopo il lancio della trasmissione su Rai Uno con alcune mini anteprime televisive. Fiorello ha scherzato affermando di guidare il movimento dei piattaformisti. "Noi siamo amici tra piattaformisti, siamo una setta. Ci sono i terrapiattisti e i piattaformisti. Siamo i primi a fare uno show live su una piattaforma digitale", ha sottolineato con un certo orgoglio Fiorello nel collegamento con il Tg1, dopo aver scambiato due battute in siciliano con la conduttrice.