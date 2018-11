Al via 'Firenze secondo me', il programma tv di Matteo Renzi: tutte le anticipazioni

'Firenze secondo me' è un documentario sulla città in cui l’ex Presidente del Consiglio è nato e cresciuto fino a diventarne sindaco: un vero e proprio evento televisivo – dal forte respiro internazionale - che mostra lo splendore di un luogo unico, ricco di storia e di bellezza. La prima puntata andrà in onda sabato 15 dicembre alle ore 21:25 sul canale NOVE del gruppo Discovery Italia.

Le telecamere spazieranno da Palazzo Vecchio al cuore degli Uffizi , dal corridoio del Vasari alla Basilica di Santa Croce, da Palazzo Pitti al Giardino di Boboli. Un viaggio unico attraverso i luoghi simbolo del capoluogo toscano e il racconto degli avvenimenti storici che hanno fatto di Firenze una delle città più visitate al mondo.

Il progetto in 4 episodi da 90 minuti è prodotto e distribuito da Arcobaleno Tre e scritto con Sergio Rubino.