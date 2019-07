Francesca Fialdini, il nuovo programma su Rai1 dopo La vita in diretta

Dopo due anni di conduzione Francesca Fialdini lascia "La vita in diretta" e sbarca nel programma "A ruota libera". Lo show andrà in onda sempre su Rai 1 a partire dal 15 settembre.

“Francesca sarà la padrona di casa di un programma che racconterà storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione”, scrive Tv Blog, anticipando gli argomenti che si andranno a toccare nella trasmissione. “Storie di persone famose ma non solo, anche della gente comune”. Il portale fa inoltre sapere che sarà dato particolare spazio al genere femminile, all’amore e alle buone notizie.

"A ruota libera" con Francesca Fialdini su Rai Uno

Il nuovo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy andrà in onda nello spazio che fu di Cristina Parodi e il titolo sarà appunto A ruota libera, come anticipato da Il Secolo XIX. Stavolta la Fialdini condurrà in solitaria. Sempre TvBlog qualche giorno fa ha svelato che la prossima stagione de La vita in diretta sarà condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

L'addio al parrucchiere della Rai

Due giorni fa Francesca Fialdini ha commosso tutti postando su Instagram una foto nella quale diceva addio al parrucchiere della Rai, una persona che spesso l’ha pettinata prima di andare in onda col rotocalco pomeridiano di Rai Uno e che se ne è andata prematuramente. L'artista toscana ha usato parole struggenti per ricordarlo e ha mostrato una foto nella quale si faceva fare i capelli da lui.