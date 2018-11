Casa Corona-Argento, parodia di una love story (grazie a Francesca Manzini)

Una risata vi seppellirà. Non è una minaccia ma humor nero. Anzi, dark. Quello che Francesca Manzini, imitatrice di volti noti, sta adottando per rendere in parodia la nuova (chiacchieratissima) love story tra Fabrizio Corona ed Asia Argento, già ribattezzati i "Bonnie e Clyde" dello spettacolo italiano, il "bad boy" e la "drama queen" dello showbiz. Tra entusiasti e detrattori, romantici e disillusi del "E' tutto organizzato a tavolino", ci pensa lei a dissacrare la sacra aura noir dei principi del gossip, con una sorta di "web soap" a puntate, in cui tira in ballo tutti i cliché possibili sui belli, ribelli e dannati, sui provocatori di professione. Perché nel mondo dello spettacolo, in cui il confine tra vero, finto e verosimile è sempre appannato, è bene non prendersi troppo sul serio. E perché "scherzando si può dire tutto, anche la verità", diceva Freud.

Ecco dunque Asia alias Francesca che, forte di una tenerezza sui generis, "ama, anzi odia da morire" il suo Fabrizio, ed invoca Mefisto affinché protegga la relazione sotto la sua ala e la mantenga sempre ben esposta ai fulmini della cattiva sorte.

Il primo episodio è il prequel dello scoop di 'Chi'. Con la Argento che, come una adolescente ribelle, è al telefono con la sua metà ed urla alla madre infuriata di uscire subito dalla cameretta: "E' l'uomo per me, mamma, chi se non lui?", grida "Siamo instabili, siamo meravigliosamente dannati, siamo dannatamente fottuti. Non ce se pia più nessuno a noi". Spazio poi alle effusioni, da consumare rigorosamente solo in presenza dei paparazzi di Alfonso Signorini. E ai progetti professionali, come i papabili ricatti fotografici da propinarsi l'un l'altra ("Perché è l'unico modo de lavorà ormai, dopo che c'hanno cassato al Gf Vip e a X Factor").

Provocazioni che "pungono" e funzionano più degli editoriali. Perché alla satira tutto è concesso. E che Mefisto la protegga.