Ai funerali di Nadia Toffa i colleghi delle Iene. Giulio Golia: "Era la mia famiglia"

Tutti i colleghi de 'Le Iene' erano presenti questa mattina per dare l'ultimo saluto a Nadia Toffa, la giornalista scomparsa martedì 13 agosto al termine di una lunga battaglia contro il cancro. I funerali si sono svolti alle 10.30 nel Duomo di Brescia, ad officiarli Don Maurizio Patriciello, sacerdote simbolo della 'Terra dei Fuochi', a cui Nadia ha dedicato alcuni dei suoi servizi più prestigiosi..

"Siamo una famiglia, l'abbiamo vista arrivare, sgomitare, era la mia famiglia'', ha dichiarato Giulio Golia, visibilmente commosso, ai cronisti. "La gente l'amava perché era autentica e l'ha capito - le parole di Enrico Lucci - Se c'è una cosa che va valorizzata di Nadia è che, in un'epoca come questa, piena di odio, di senso di rivalsa, di cattiveria e di rabbia esplosiva Nadia, organizzandosi bene e documentandosi ha convogliato tutta questa avversità in qualcosa di concreto''.

Parenti: "Sapeva che sarebbe finita così"

Presente alla celebrazione anche Davide Parenti, ideatore del programma di Italia Uno, che poco prima dei funerali ha deposto una cravatta nera, simbolo della trasmissione. "Soffrivamo il fatto che lei soffrisse - ha dichiarato l'autore in un'intervista al Messaggero - È stata bravissima a portare avanti tutto, nonostante gli attacchi e le operazioni, ma è difficile stare vicino a una persona che ha il destino segnato. E Nadia lo sapeva. È andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così".