Gabriele Corsi, il post commovente: "Era mio padre. Quella foto un po' sfocata nei necrologi..."

Un modo efficace per spiegare ai cittadini ciò che tanti italiani stanno provando in questo momento. E' l'ultimo post di Gabriele Corsi, ex 'iena' e conduttore televisivo, che ha condiviso su Instagram la pagina dei necrologi di un quotidiano. A corredo un messaggio commovente, che è stato immediatamente rilanciato dai suoi follower. Il lungo messaggio di Corsi fa da monito a chi ancora non ha piena consapevolezza di quello che sta accadendo nel mondo: "quelli che muoiono solo i vecchi", "sì, ma erano già malati", "ne muoiono molti di più per altre cause". "E, se sei tra quelli, vuol dire che questo, tutto questo, non ti ha davvero insegnato niente", conclude.

Già nei giorni passati, il presentatore si era pronunciato più volte sull'importanza di stare in casa e di seguire alla lettera le misure restrittive imposte dal governo per arginare il rischio di contagio da coronavirus.

Di seguito il testo completo del post.

"Era mio padre. Quello della foto un po’ sfocata nei necrologi di ieri. Era mio padre. Lo ricordo con una barba nera nera che mi insegnava a dare calci a un pallone nel parco sotto casa. Era mia madre. Quella signora elegante morta da sola in ospedale perché non si poteva entrare. Il dolore più grande. Lei. Da sola. Era mia madre. Che mi faceva posto nel letto grande quando avevo la febbre e mi sembrava, sempre, l’unica cura possibile. Era mio zio. Quel signore con gli occhiali che se n’è andato tra i tanti ieri. Era mio zio. Lo stesso che mi portava a giocare con i modellini di aerei e mi faceva volare restando con i piedi a terra. Era mia zia. La signora senza foto. Solo data di nascita e di morte. Era mia zia. Perché non possiamo neanche andare a casa sua a cercare una polaroid che la ritragga. Lei che a Natale mi ha regalato la prima macchina fotografica. Erano mio padre. Erano mia madre. Erano i miei zii, i miei vicini, i genitori, i parenti dei miei amici. Quelli che, adesso, non possiamo piangere. Quelli che, adesso, non possiamo abbracciarci per lenire il dolore. Quelli che tu non sai chi sono. Ma io sì. Quelli che, per qualcuno, sono “muoiono solo i vecchi”, “sì, ma erano già malati”, “ne muoiono molti di più per altre cause”. E, se sei tra quelli, vuol dire che questo, tutto questo, non ti ha davvero insegnato niente.