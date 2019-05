Giletti a 'Ballando con le stelle': “Sono il Mark Caltagirone del ballo, non esisto. La d'Urso mi può invitare”

C’era grande attesa per il ritorno in Rai, seppur da ospite fugace, di Massimo Giletti, invitato come ballerino per una notte nella prima delle sue semifinali di ‘Ballando con le stelle’. Un’attesa che, però, alla fine si è rivelata deludente per quanti si aspettavano di vederlo alle prese con passi di danza e movimenti sensuali, dal momento che il conduttore ora in forza a La7 si è limitato a comparire in pista attorniato da ballerine bloccate dalla sua inerzia (qui il video l'arrivo e il non-ballo di Massimo Giletti a partire dal minuto 1:43).

Ballando con le stelle, Giletti non balla e cita Mark Caltagirone e Barbara d’Urso

“Ho pensato a mio padre 90enne che mi sta guardando ma non posso ballare, sono un elefante!", si è giustificato Massimo Giletti alla fine della sua non-esibizione commentata con il riferimento ironico al caso più mediatico del momento: "Io sono il Mark Caltagirone del ballo: non esisto. Però la d'Urso mi può invitare per dire la verità”.

Insomma, alla fine la presenza di Giletti sugli schermi di Rai Uno si è limitata ad essere una comparsata, buona per sponsorizzare il suo libro e per alimentare il dubbio sulla possibilità che possa tornare in Rai. “Non posso dire niente”, l’enigmatico commento alla domanda diretta della conduttrice, salvo poi salutare con un "Viva la Rai!" che molto lascia pensare.

Ripresa la gara della prima semifinale, a sorpresa Massimo Giletti (la cui presenza non ha influito nel tesoretto e dunque nel punteggio ai fini della classifica dei concorrenti) si è ripresentato fuori programma con la concorrente Nunzia De Girolamo (spesso sua ospite di ‘Non è l’Arena’) che lo ha chiamato a ballare con lei una salsa per qualche istante prima di salutare definitivamente il pubblico di Ballando.