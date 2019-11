Giorgio Tirabassi ricoverato in ospedale per un infarto

Giorgio Tirabassi è stato colto da un infarto a Civitella Alfedena (L’Aquila), dove era in programma un evento per la presentazione del suo ultimo film ‘Il grande salto’. Come riporta Chieti Today, durante la proiezione della pellicola, l'attore romano si è accasciato a causa di un malore. Immediatamente è stato soccorso da due medici presenti in sala, che hanno capito che si trattava di infarto. Prima è stato accompagnato a Castel di Sangro, poi all'ospedale di Avezzano, dove i medici hanno tempestivamente messo in atto tutte le procedure del caso. L'attore non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in osservazione nell'ospedale abruzzese.

Giorgio Tirabassi è attore e regista popolare del cinema e della tv e ha iniziato la sua carriera all'inizio degli anni Ottanta, entrando nella compagnia di Gigi Proietti. Ha interpretato Paolo Borsellino per la casa di produzione Taodue ed è stato uno dei protagonisti di 'Distretto di Polizia', una delle serie tv più seguite dei primi anni 2000. Ha anche lavorato ne 'I Liceali', 'Squadra mobile' ed è stato Libero Grassi in un recente film per la tv. Ne "Il grande salto", di cui è anche regista, recita insieme al collega e amico Ricky Memphis.