Gomorra 4, la stagione dei record: ascolti in crescita e boom sui social

Ottimo il debutto e non solo per 'Gomorra 4', che si conferma una delle serie tv più amate in onda su Sky Atlantic. "Gli episodi 3 e 4 - si legge in una nota della piattaforma satellitare - in onda venerdì 5 aprile su Sky Atlantic e Sky Cinema e disponibili anche on demand, hanno ottenuto una media di 905 mila spettatori medi, in linea con il debutto della scorsa settimana e in crescita del +4% rispetto agli stessi episodi della terza stagione. Sempre positiva la permanenza che raggiunge il 75% per i due episodi. Il terzo episodio è stato seguito in media da 924 mila spettatori, mentre il quarto ha avuto un ascolto di 886 mila spettatori medi".

Boom sui social: 137.400 interazioni complessive, di cui il 77% generate su Instagram. Su Twitter, l'hashtag #Gomorra4 è entrato nella classifica dei trending topic italiani e ci è rimasto fino a sabato mattina.

#Gomorra4 — Vale (@xstellaV) 5 aprile 2019

@SalvioEspo Salvatore Esposito è un attore strabiliante. Misurato preciso moderno. Intorno a lui un cast che se portasse cognomi anglofoni vedremmo sparso in film e serie di mezzo mondo. Gloria a #Gomorra4 la più grande cantera di talenti in Italia. — marco d'amore (@damore_marco) 5 aprile 2019