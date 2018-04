Amici, Heather su tutte le furie: "Simona Ventura sei una vergogna"

E' guerra senza esclusione di colpi tra Heather Parisi e Simona Ventura, e le stoccate arrivano di ora in ora sui social, infuocato campo di battaglia del gioco al massacro tra le rivali.

Nella lite con Biondo, la Ventura si è schierata fin dall'inizio dalla parte del cantante e continua ad incalzare la Parisi come può. L'ultima frecciata Super Simo l'ha scagliata attraverso un video su Instagram, in cui definisce Heather una "ragazzina" per aver messo un like al post di un ragazzo che insultava Biondo.

La risposta, ovviamente, non si è fatta attendere. "Simona Ventura - tuona Heather nell'ennesimo video su Instagram - hai utilizzato una notizia falsa instigando odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia, quando ti avevo avvertito attraverso la Fascino (società di produzione di Amici, ndr) che la notizia era falsa. Sei una vergogna, una vergogna!". Poi l'ultimatum: "Questa è l'ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità caplestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin dal principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile".