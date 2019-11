Heather Parisi: “Presa a calci e pugni da un ex per 7 lunghi anni”

(A 'Live - Non è la d'Urso Heather Parisi racconta di essere stata vittima di violenza)

Heather Parisi ha raccontato per la prima volta di aver subito violenza da un ex fidanzato per sette lunghi anni. Ospite del programma ‘Live – Non è la d’Urso’, dopo essere stata protagonista insieme al marito Umberto Anzolin della discussione sulla fecondazione assistita che le ha permesso di diventare mamma a 50 anni, la ex ballerina ha rivelato alla conduttrice ciò che aveva sempre taciuto.

“Voglio esprimere solidarietà alle donne vittime di violenza perché anche io ho subito violenza ma sono riuscita a salvarmi”, ha esordito visibilmente commossa: “È molto difficile raccontarlo perché ti vergogni, ti senti sola e ti subentra una rabbia interna che solo le donne che ci ascoltano da casa e hanno subito la stessa cosa possono capire. Non parlerò di luoghi, di date e soprattutto di lui ma cercherò di aggiungere dei dettagli”.

“Voglio dare alle donne (vittime di violenza, ndr) il coraggio di alzarsi e andarsene via da casa, perché bisogna essere forti, questo non deve più essere un argomento tabù o scomodo”, ha proseguito Heather Parisi: “Qualche anno fa timidamente ho tentato di raccontalo a qualcuno che era vicino a me, tre persone lo sapevano ma davanti a terzi giravano la faccia dall’altra parte perché è più comodo far finta di niente e non andare ad indagare”.

Heather Parisi vittima di violenze da parte di un ex: “Picchiata per 7 lunghi anni”

“Mi sono sentita un pugile con le mani legate, perché sono stata picchiata per 7 lunghi anni con sberle, con calci e con pugni ma dalle violenza fisica una persona guarisce”, ha aggiunto ancora Heather Parisi che dell’uomo responsabile di tanta violenza non ha voluto fare nome: “Sono le minacce, il modo di parlarti e di buttarti giù a farti diventare complessata, ti portano a non amarti più e questo è ancora più pericoloso per una donna”.

Sul perché non abbia mai tentato di reagire, la showgirl ha rivelato: “Lui mi minacciava, mi diceva 'sei straniera, crederanno a me', mi chiamava 'gallina americana' e io pensavo 'gallina dalle uova d’oro' semmai. Adesso mi sento forte, protetta e ho voglia di trasmettere alle donne a casa questa mia forza. Io da un giorno all’altro ho preso la borsa con le mie cose per la danza che avevo in sala prove e non sono più tornata a casa, sono andata a vivere da un’amica. Non mi interessavano più i soldi, non mi interessava più la televisione, mi sono detta 'non mi faranno più lavorare? Dubito' ma me ne sono andata lo stesso. Non dovete avere paura perché essere violentate psichicamente e mentalmente è una vergogna, dovete uscire e reagire!”.

A darle supporto in un momento così delicato è stata Barbara d’Urso che ha colto l’occasione per lanciare un messaggio di forza e coraggio alle donne che si trovino nella stessa situazione subita dalla sua amica: “Al primo schiaffo, al primo pugno, prendete la borsa, mettete il necessario dentro e andate via”.