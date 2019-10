Uomini e Donne, l'addio tra Ida e Riccardo: lui lascia il programma

(Nel video sopra l'addio tra Riccardo e Ida)

Nessun passo indietro da parte di Ida. La lettera letta in studio da Riccardo, pochi giorni fa, l'ha messa a dura prova ma la decisione è definitiva: per lei la loro storia è chiusa.

"Non ti do il tempo perché le dimostrazioni che mi vuoi dare a me non servono" ha tagliato corto la dama, infrangendo il cuore dell'ex. A complicare le cose Armando, che continuava a chiedere spiegazioni a Ida sul loro rapporto, mandando Guarnieri su tutte le furie: "Tu Ida aspetti di venire qui per dire le cose -. Questa è l'importanza che dai al nostro rapporto. Mi hai preso in giro questa settimana, ti avevo chiesto di dirmi le cose e di farmi leggere i messaggi di Armando. Mi sono fatto 13 ore di pullman per venire qui".

Nessuna reazione da parte di Ida, convinta della sua decisione. Riccardo ha lasciato il programma: "Vado via, non ha più senso che resto qui".