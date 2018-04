Il Segreto, anticipazioni puntate dal 23 al 28 aprile

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti de Il Segreto. Tanti i colpi di scena attesi nelle prossime puntate, in onda dal lunedì 23 a venerdì 28 aprile, alle 16.20 su Canale 5. Ecco nel dettaglio cosa ci riservano gli appuntamenti in arrivo.

Il Segreto, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Matias dice la verità alla mamma: è andato a parlare con Beatris per confermarle che non vuole più avere niente a che fare con lei. Beatris, dal canto suo, è distrutta.

Matias regala a Marcela un orsetto di peluches che lei desiderava sin da piccola.

Aquilino comunica ai Dos Casas di aver affittato una casetta in periferia ma confessa a Beatris che se l'ha fatto è solo per stare con lei in disparte.

Julieta chiede a Carmelo e ad Adela di riflettere sulla possibilità di denunciare Saoul per il suo presunto coinvolgimento nell'incendio in cui è morta Ana.

Carmelo e Severo sono disposti a sostenterla nonostante ciò vada contro i loro interessi.

Hernando si concede un momento di intimità con Camila per gioire della gravidanza.