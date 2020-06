"Ilary Blasi torna in tv con L’Isola dei Famosi e Lo show dei record"

Ricca 'doppietta' televisiva per Ilary Blasi, indicata in pole position per la conduzione di due programmi che la renderebbero assoluta protagonista della prossima stagione del piccolo schermo. Secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi, la showgirl romana è la candidata più papabile non solo per la conduzione de 'L'Isola dei Famosi', ma anche per quella de 'Lo Show dei Record' accanto a Claudio Amendola.

Dopo l'addio al Grande Fratello Vip la scorsa stagione, la moglie di Francesco Totti si era presa una pausa dalla tv. Stop che, qualora i rumors fossero confermati, sarebbe ricompensato da un grande rientro al timone di due dei più importanti programmi di intrattenimento di Mediaset. L'ultima esperienza di Ilary Blasi è quella di Eurogames, in onda a settembre dello scorso anno. Il programma, condotto insieme ad Alvin, non ha ottenuto il riscontro sperato in termini di ascolti, risultato che Lady Totti ha commentato con onestà: “Dati e risultati li lascio agli altri. non ci ho mai badato. Ce ne faremo una ragione. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie”.