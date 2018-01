Isola dei famosi, concorrente Paola Di Benedetto: scheda e foto

Paola Di Benedetto è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Paola Di Benedetto, scheda: carriera e vita privata

CARRIERA. Nata a Vicenza, Paola di Benedetto è una giovane modella. Il successo arriva con la partecipazione a "Ciao Darwin", dove (s)veste i panni di Madre Natura. Ad ottobre è entrata a far parte del corpo di ballo di "Colorado".

VITA PRIVATA. E' ufficialmente fidanzata con il calciatore Matteo Gentili, difensore del Real Forte Querceta. I due, però, non si mostrano insieme sui social da alcuni mesi...

DICHIARAZIONI SULL'ISOLA: "Cosa mi ha spinto a buttarmi in questa incredibile avventura? La voglia che ho di farvi conoscere la mia persona a 360 gradi, con tutti i miei pregi e difetti. Ci metterò il massimo impegno e tutta me stessa, non vi nascondo che sono spaventata, ma spero che a sostenermi sarete in tanti! Vi abbraccio fortissimo"

PARTECIPAZIONI AD ALTRI REALITY SHOW/ TALENT SHOW. Nessuna.