Ignazio Moser all’Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez “pronta a sbarcare”

Ignazio Moser si candidato a diventare uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2019.

“Sta nascendo in me il desiderio di fare L’Isola dei Famosi perché comunque nel primo reality che ho fatto la mia immagine è uscita per la coppia”, ha confidato l’ex ciclista il cui nome è indissolubilmente legato a quello della fidanzata Cecilia Rodriguez dopo la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Ma qualora gli autori del reality condotto da Alessia Marcuzzi accettassero la sua proposta, il legame con la sorella di Belen con cui si parla di nozze imminenti nella prossima estate, non sarebbe comunque messo a repentaglio dall’avventura televisiva, considerando la solidità del sentimento che li lega da un anno e anche la prontezza della modella nello sbarcare in Honduras in caso di bisogno…

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez

Intervistato dal settimanale Chi, Ignazio Moser ha precisato che Cecilia Rodriguez si sarebbe convinta a lasciarlo partire tenendo a bada la sua gelosia.

“Sull’Isola non penso che darei adito a gelosie, sarebbe più che altro difficile il distacco. Io e Cecilia non abbiamo mai nascosto di avere un legame morboso per cui non riusciamo a stare lontani. Però siamo giovani e dobbiamo vivere esperienze come questa”, ha affermato Ignazio: “Le tentazioni volendo ci sono tutti i giorni, però mi sento immune. Mi sono divertito prima di conoscere Cecilia e quello che c’era da fare l’ho fatto quasi tutto”.

Ma Cecilia, per quanto disposta a permettergli di vivere questa esperienza, non se ne starà certo con le mani in mano se dovesse notare qualcosa di sospetto.

“Se parte sarò gelosa, mi farebbe male la lontananza e quello che direbbe la gente. Io però ho fatto L’Isola e conosco tutti quelli che ci lavorano, sarei sempre aggiornata” ha promesso la modella che però ha avvisato: “Se poi ci fosse bisogno sarei pronta a sbarcare per mettere le cose a posto!”.

Tra i papabili concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi è comparso anche il nome di Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia. Se le indiscrezioni fossero confermate, la ragazza sì che potrebbe stare sicura: con il cognato alle calcagna, Moser sarebbe super sorvegliato!