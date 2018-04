Isola, tutte le anticipazioni della puntata: il primo finalista e la verità su Franco

Domani, martedì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, undicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Franco torna in Italia e chiarisce con i compagni

Tornato in Italia, Franco affronterà i naufraghi della Palapa, chiarendo con loro ciò che è rimasto in sospeso. Infatti, prima di lasciare l’Honduras erano volate “parole grosse” da parte sua nei confronti di alcuni compagni. Chiarito, intanto, il "giallo" dell'abbandono: il ritorno del naufrago è stato dettato da problemi di salute: secondo quanto comunicato dal reality, infatti, si è dovuto allontanare per controlli medici.

Settimana dai toni accesi appunto quella appena trascorsa su Playa Dos: Alessia, Rosa ed Elena non sono arrivate ad alcun chiarimento, anzi il loro mal sopportarsi è stato il leit motiv degli ultimi giorni. La Mancini non ha intenzione di cambiare posizione nei confronti delle due ragazze: la sua coerenza sarà premiata? Nel frattempo, Jonathan è pronto a smascherare i giochi degli altri… forse perché la finale è ormai vicina e lui rischia di dover lasciare il gioco, essendo al televoto con Francesca e Gaspare. Come sempre a decidere chi dovrà abbandonare Playa Dos saranno i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Primo finalista

Inoltre, nel corso della puntata, i naufraghi saranno chiamati a decretare il primo finalista. Quale strategia adotteranno?

In studio anche l’ultimo eliminato Simone Barbato che racconterà la sua esperienza sull’Isola e potrà finalmente riabbracciare la nonna Pellegrina.

