Stefano De Martino svela il dietro le quinte dell’Isola dei Famosi

“15 gennaio, é l’alba, sono in macchina e la strada mi porta verso l’aeroporto di Milano Malpensa...”: con l’incipit di uno scritto postato sui social, giorni fa Stefano De Martino aveva anticipato ai follower la stesura di una sorta di diario sulla sua esperienza di inviato per l’Isola dei Famosi.

“Ho iniziato a mettere in parole le immagini e gli stati d’animo della mia esperienza in Honduras. Un piccolo racconto per condividere, con chi ne avrà la voglia, qualche fotogramma della mia vita” aveva spiegato il ballerino che si è speso come redattore speciale per il settimanale Chi, nel raccontare la parte più inedita della sua avventura.

In un articolo pubblicato nel prossimo numero in edicola arricchito da foto inedite mostrate in anteprima da Tgcom, il ballerino svela il dietro le quinte del reality di Canale 5: "Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato".

"Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi", scrive De Martino su Chi che indica la piccolissima isoletta Chachahuate abitata da pescatori e dalle loro famiglie, tra i suoi posti preferiti.

“Mi piace passare del tempo con i bambini di quest'isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione” spiega Stefano per il quale l’esperienza in Honduras si concretizza come molto più di una mera situazione lavorativa.