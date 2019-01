"Fanc**o la droga, viva la fig*", imbarazzo durante lo show di Capodanno

Momenti di imbarazzo durante lo show di Canale 5 "Capodanno in musica". La conduttrice Federica Panicucci ha dovuto gestire infatti un fuori programma durante l'esibizione del rapper Junior Cally, che a un certo punto ha esclamato: "Bari, fanc**o la droga, viva la fig* per sempre! Su queste ca**o di mani, Bari".

La conduttrice ha preso le distanze dalle frasi di Junior Cally: "Naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata e quindi ci scusiamo col pubblico a casa e anche con voi qui in piazza".

Junior Cally Canale 5 “Abbaso la droga e viva la fxxa”: https://t.co/PbSNoMxNNs via @YouTube — All Music Italia (@AllMusicItalia) 1 gennaio 2019

Chi è Junior Cally?

Originario di Roma, ventisette anni, Junior Cally si esibisce con una maschera antigas che ne nasconde l'identità: infatti non si sa quale sia il suo vero nome. Il suo primo album è uscito da poco e si intitola: "Ci entro dentro".

Capodanno in tv, gli ascolti

Lo show condotto da Federica Panicucci ha raccolto davanti allo schermo 2.425.000 spettatori, pari a uno share del 16,7 per cento ed è stato doppiato dalla trasmissione di Rai1 "L'Anno che verrà" con Amadeus, che ha registrato 5.552.000 spettatori e uno share al 35,1% di share.