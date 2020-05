'L'ingrediente perfetto', sul set in sicurezza: è il primo cooking show a tornare in onda | FOTO ESCLUSIVE

Le produzioni televisive si rimettono in moto, ma con cautela e soprattutto nel rispetto delle norme di sicurezza. Da domenica 10 maggio, alle 11, torna su La7 'L'ingrediente perfetto', il programma settimanale di cucina condotto da Roberta Capua con la partecipazione dell'esperto di alimentazione Gianluca Mech.

Forte dei buoni ascolti della scorsa edizione e dell'indice di gradimento positivo da parte di pubblico e critica, è il primo show-cooking a tornare in onda sul piccolo schermo dopo la pausa legata all'emergenza Covid19, che ha stravolto tutti i palinsesti. Le registrazioni del programma sono state effettuate seguendo sul set tutte le regole previste dalle nuove norme governative, a partire dai test seriologici a cui si sono sottoposti tutti i componenti della produzione, tecnici e cast, oltre alla sanificazione dello studio ogni giornata. Alla vigilia della messa in onda della prima puntata, Today, in esclusiva assoluta, vi propone una gallery fotografica che rappresenta chiaramente le nuove stringenti disposizioni da seguire, tra distanza di sicurezza, guanti e mascherine e via dicendo, per la realizzazione di un programma TV ai tempi della cosiddetta Fase 2. 'L'ingrediente perfetto' è un programma di Elio Bonsignore prodotto in esclusiva per La7 dalla Me production.