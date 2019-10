Torna su Rai1 la seconda stagione della fortunata fiction 'La strada di casa', con Alessio Boni nei panni del protagonista, insieme a Lucrezia Lante della Rovere e Sergio Rubini. Un giallo avvincente ambientato nella tenuta agricola Cascina Morra, alle porte di Torino. Sei prime serate, ogni martedì, a partire dal 17 settembre.

La strada di casa 2, la trama

Nelle prime inquadrature il protagonista Fausto Morra è immobile davanti a un corpo esanime, ci sono gli agenti della scientifica coordinati dal commissario Leonardi. Ma cosa è successo? E perché? Tutto ha inizio molto tempo prima. I tre anni di prigione hanno cambiato molte cose in Fausto, dentro e fuori. Anche la sua famiglia ha accusato il colpo, ma dopo il suo ritorno a casa la serenità sembrava proprio a portata di mano. Per i Morra, però, niente appare scontato. Intrighi, tradimenti, scomparse e ritrovamenti in un thriller dai ritmi incalzanti e dalle tematiche di grande attualità. Ad arricchire la storia anche l'arrivo di nuovi personaggi: Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella vita e nelle attività della cascina; Valerio, grande rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio che attualmente produce birra artigianale e amante di Milena, figlia maggiore di Fausto. E poi il commissario Concetta Leonardi, una donna determinata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la famiglia Morra.

La strada di casa 2, le anticipazioni della terza puntata

Fausto non può credere che suo figlio Lorenzo abbia davvero fatto del male a Irene, un'apparente coincidenza sembra dargli ragione: un bambino è scappato da una casa famiglia dove Irene operava come volontaria. Fausto si convince che sia questa la pista giusta e chiede a Baldoni di aiutarlo e fidarsi di lui. Ma I loro ricerche finiscono con una tragica scoperta: distrutta dal tradimento di Lorenzo, Irene ha lasciato un biglietto d'addio e si è uccisa, gettandosi in un fiume. Il dolore cala sulla Cascina Morta, ma sarà proprio questa la verità?