Le Iene, polemica dopo il servizio sul "Varicella party"

"Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano". Questo post pubblicato su Facebook da un'attivista del movimento Siamo, fondato dal dottore Dario Miedico - radiato nei mesi scorsi per le sue posizioni no-vax -, ha scatenato una bufera.

Botta e risposta al vetriolo, sui social, tra chi è a favore e chi è contro i vaccini. E non è mancata nemmeno la reazione dell'assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Giulio Gallera, secondo il quale: "La varicella, come il morbillo, è una malattia esantematica che può avere gravissime conseguenze. Per questo è stata insetita tra quelle per le quali il vaccino è obbligatorio a partire dai nati 2017 e per questo chiunque diffonda la possibilità di epidemia è perseguibile penalmente".

La Iene Alice Martinelli ha voluto vederci più chiaro nella vicenda, incontrando l'autrice del post e il Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano. Il servizio, andato in onda domenica 6 maggio, ha scatenato ancora più polemiche tra i sostenitori dei vaccini e gli acerrimi nemici.