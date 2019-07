Lorella Cuccarini ‘avverte’ Barbara d’Urso, lei replica “col cuore”: il botta e risposta via social

La sfida televisiva che a partire da settembre vedrà contrapposte due signore del calibro di Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso non incrinerà in alcun modo i loro rapporti. Parola delle dirette interessate che, via social, si sono augurate buona fortuna per i rispettivi programmi ‘La vita in diretta’ e ‘Pomeriggio 5’ in onda nella stessa fascia oraria su Rai Uno e Canale 5.

Lorella Cuccarini scrive a Barbara d’Urso: "Sarà una sfida appassionante"

Il botta e risposta social tra le due conduttrici è nato dopo le dichiarazioni rilasciate a Vero Tv da Lorella Cuccarini, a partire da settembre neotimoniera de ‘La vita in diretta’ su Rai Uno insieme ad Alberto Matano. “No, l’ho avuta come competitor a Domenica In per tre anni. Ce la siamo cavata bene all’epoca, confido che avvenga lo stesso per questa nuova avventura” la risposta di Cuccarini alla domanda se fosse preoccupata per il confronto con la d’Urso, da anni regina del pomeriggio di Canale 5: “Proponiamo semplicemente un modo diverso di fare televisione. Da sempre la chiave del successo de La Vita in Diretta è entrare in punta di piedi nelle case degli italiani: avremo uno stile nostro, racconteremo l’Italia e quello che accade come sappiamo fare noi. Speriamo che il pubblico sia pronto e ci segua”.

In seguito, Lorella Cuccarini ha deciso di rivolgersi direttamente alla sua collega per bloccare sul nascere ogni eventuale polemica, indirizzandole un tweet carico di affetto: “Cara Barbara d’Urso, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo. Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro”.

Vedo che già cominciano a partire i “titoloni”: cara @carmelitadurso, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo🤣!

Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro🌸💖 pic.twitter.com/5NGYo5IAs7 — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) 24 luglio 2019





Barbara d’Urso risponde a Lorella Cuccarini: “Né guerre né scontri”

A stretto giro, ecco arrivare la risposta di Barbara d’Urso a Lorella Cuccarini, anche questa diretta a sedare ogni eventuale sospetto di rivalità tra le due colleghe. “Cara Lorella Cuccarini, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe! Un bacio a Chiara dal mio cuore al suo! Col cuore!”. Insomma, viste le pacifiche premesse, la sfida tra le due conduttrici parte con i migliori auspici.

Cara @LCuccarini, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe! Un bacio a Chiara dal mio cuore al suo! 💋 Col cuore! 💖 pic.twitter.com/GT0GcQUyCs — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 24 luglio 2019