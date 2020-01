Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma

Attimi di paura per Luca Zingaretti, fratello del segretario del Pd Nicola, e celebre interprete del commissario Montalbano nell'omonima serie tv. Come riportato da RomaToday Zingaretti nel pomeriggio di oggi, 5 gennaio, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella al suo scooter in via Cola di Rienzo, nel cuore di Prati.

Tanto spavento per Luca Zingaretti

L'attore 58enne, marito di Luisa Ranieri, sarebbe finito a terra dopo l'impatto con un veicolo coinvolto nell'incidente, ma fortunatamente non avrebbe riportato ferite tali da richiedere cure mediche. Zingaretti, dopo essere stato soccorso dal guidatore dell'auto, sarebbe rientrato a casa senza recarsi all'ospedale. Per lui solo un grande spavento. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.