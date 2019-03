Luke Perry in terapia intensiva dopo l’ictus: gli aggiornamenti

Tanta la preoccupazione per le condizioni di salute di Luke Perry, dopo la notizia dell’ictus che lo ha colpito nella mattinata di mercoledì.

Il sito Tmz che per primo ha diffuso la notizia del malore dell’attore famoso per il ruolo di Dylan MacKay nella serie tv cult degli anni Novanta ‘Beverly Hills 90210’, aggiorna sulla situazione che al momento sarebbe stazionaria: Perry attualmente è sotto sedativi in terapia intensiva. In un primo momento si era parlato di coma farmacologico, ma il suo agente ha smentito la notizia.

Luke Perry colpito da ictus: come sta l’interprete di Dylan di ‘Beverly Hills’

L'ictus che ha colpito Luke Perry, scrive Tmz, è di proporzioni massive. Quando i paramedici sono arrivati in casa per soccorrerlo lo hanno trovato rispondente agli stimoli e in grado di parlare, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate ed è stato subito trasportato in ospedale .

I messaggi di solidarietà da parte dei colleghi

In queste ore tantissimi sono i messaggi di affetto che fan e colleghi stanno indirizzando a Luke Perry, il Dylan McKay di Beverly Hills 90210.

I primi a parlarne attraverso i social network sono stati Shannen Doherty e Ian Ziering. La Brenda della serie tv ha pubblicato una foto che li raffigura entrambi abbracciati mentre Ian Ziering che nella serie che li ha resi famosi interpretava Steve di Beverly Hills, ha pubblicato una foto accompagnata da un messaggio: "Non ho parole per esprimere il dolore che ho nel cuore".

Curiosamente la notizia del malore dell'attore coincide con le notizie del rilancio delle nuove puntate di "Beverly Hills 90210".