Manuel Agnelli lascia 'X Factor': l'annuncio in diretta gela lo studio

Manuel Agnelli ha annunciato in diretta il suo addio a 'X Factor' dopo tre stagioni di collaborazione con il talent show. La notizia è arrivata in occasione della puntata di 'Strafactor' condotta ieri sera da Daniela Collu, al termine della semifinale della trasmissione. "Bisogna riconoscere che tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due", ha spiegato il rocker, giudice nella trasmissione.

"Devo riconoscere anche la fine del mio percorso quindi sicuramente il Forum sarà la mia ultima data a X Factor - ha proseguito Agnelli, di fronte alla conduttrice attonita - credo che sia arrivata la chiusura di un ciclo, sono venuto a portare una visione della musica, una visione del modo di vivere la musica, credo di aver fatto quello che dovevo fare e devo dire che quest’anno probabilmente sarà l’ultimo anno". Nel corso dell'ultima puntata, Agnelli - a capo della squadra dell 'Under donne' - ha perso la sua pupilla Martina Attili e dunque andrà alla finale con Luna.

Anche Fedez lascia 'X Factor'

L'addio del frontman degli 'Afterhours' si aggiunge a quello di Fedez, nell'aria da qualche settimana. “Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica“, ha spiegato il rapper, lasciando intendere di essere pronto a lasciare il suo scranno da giudice.