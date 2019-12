Mara Venier, la toccante dedica per Don Mazzi: “Ha sostituito mio padre”

Il 30 novembre Don Antonio Mazzi ha compiuto 90 anni e lo studio di ‘Domenica In’ è diventato il luogo televisivo per festeggiare il sacerdote che con Mara Venier ha un rapporto molto stretto.

"Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio'. Sei il mio rifugio. So che ho te e che mi consolerai", ha affermato la conduttrice rivolgendosi al suo ospite nella puntata in onda ieri 8 dicembre; "Tu sei immacolata dentro", la replica del sacerdote che ha suscitato la battuta ironica dell’amica: "Sì, molto dentro…nell'anima".

Don Antonio Mazzi ha poi raccontato l’evento che lo spinse a diventare sacerdote: “Ero giovane, avevo perso mio padre a neanche vent’anni ed ero furioso con la vita”, ha ricordato facendo riferimento alla terribile alluvione del Polesine (1951) che causò oltre 80 morti e che lo spinse a diventare un padre per coloro che soffrono: “A quel punto capii una cosa: c’erano ragazzi che avevano perso tutto, a cominciare dalla famiglia. Non avevano più un padre o una madre, quindi decisi di dedicarmi a loro, diventare una figura paterna e aiutarli a crescere: questo mi ha spinto a diventare sacerdote”.

Poi il ricordo di un ragazzino di 12 anni che in quella tragica occasione rideva perché erano morti tutti: “Non capivo il motivo, poi ho scoperto che tra i morti c’erano tante persone che abusavano di lui. Da quel momento siamo diventati amici, l’ultima volta lo vidi 15 anni fa, mi riconobbe lui”, ha concluso.

‘Domenica In’ festeggia i 90 anni di Don Mazzi

Tanti i personaggi noti, da Fiorello a Renato Zero, che hanno fatto gli auguri a Don Mazzi per il suo compleanno. A chiedergli personalmente scusa per la sua assenza alla grande festa che si terrà il 12 dicembre a Milano Roby Facchinetti, impegnato per un evento a Bergamo. "Sono riconoscente nei confronti di Don Antonio. I miei se ne sono andati a 4 giorni l'uno dall'altra e lui c'era per la messa funebre di entrambi. Mia moglie Giovanna ha fatto un'operazione e lui è venuto a trovarla in ospedale. Mia figlia Giulia ha avuto un problema di salute e lui c'era. Come faccio a non volergli bene”, ha affermato il cantante: “Lui adesso ce l'ha con me. La data a Bergamo è nel giorno della festa di Don Mazzi. Io ci sarò sempre tranne questa volta”, ha assicurato.