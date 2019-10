Mara Venier contro Emanuele Filiberto: "Non gli ho mai chiesto di fare l'inviato a Domenica In, l'ha sognato"

Sui social è andato in scena il battibecco tra Mara Venier ed Emanuele Filiberto di Savoia. Argomento? L'indiscrezione pubblicata da "Chi" secondo cui Emanuele Filiberto, oggi tra i concorrenti di Amici Celebrities, avrebbe rifiutato la proposta di partecipare come inviato a Domenica In, preferendogli appunto il talent show targato Maria De Filippi.

Su Instagram Mara Venier ha smentito tale ipotesi. "Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l'inviato a Domenica In. Il ragazzo l'ha sognato", è stato il commento della conduttrice.

Emanuele Filiberto risponde a Mara Venier dopo le indiscrezioni di Chi

Da Facebook è arrivata la replica del rampollo di casa Savoia. "Cara Mara, mi spiace tu possa scrivere cose così. Il ragazzo non ha mai parlato alla stampa di questo perché non ne è a conoscenza", ha scritto Emauele Filiberto, rivolgendosi direttamente alla Venier e aggiungendo: "Mi conosci da tempo e sai che sono una persona educata. Non ho certamente bisogno di farmi pubblicità in questo modo" Il post si conclude con un invito: "Prima di rispondere, è sempre meglio informarsi... ", e la chiosa: "Il ragazzo ti abbraccia e spera vederti presto".