Mara Venier, la gaffe con l'inglese al debutto con La porta dei sogni su Rai Uno

Spontaneità e simpatia sono le caratteristiche principali di Mara Venier, che da conduttrice esperta riesce sempre a muoversi attraverso qualsiasi situazione imprevista. Il suo debutto con il nuovo programma "La porta dei sogni", in onda ieri sera su Rai Uno, ha regalato momenti commoventi ma anche siparietti divertenti. Come ad esempio quando zia Mara si è trovata a dover dialogare con due ragazzi protagonisti di una delle storie raccontate dal programma, l'italiana Sofia e l'indiano Kartik: i due si sono riabbracciati nello studio di Rai Uno dopo tre anni di storia a distanza.

Mara Venier e l'inglese: "I'm very contenta"

Kartik però non parla l'italiano e quindi ha iniziato ad esprimersi in inglese. Lingua che la padrona di casa ha confessato subito molto candidamente di non sapere. "I'm very contenta, il mio inglese finisce qui…".

A quel punto Mara Venier ha invocato ridendo l'intervento del traduttore simultaneo, venuto in soccorso della conduttrice. Un momento di imbarazzo risolto dalla Venier con la solita naturalezza, una piccola gaffe che ha fatto sorridere lei stessa per prima e poi il pubblico.

La porta dei sogni, Mara Venier e il riferimento al Prati-gate

Mentre Sofia raccontava come lei e Kartik si sono conosciuti su Instagram, con tutte le difficoltà e le ansie che una storia d'amore a distanza nata grazie a internet può creare, Mara Venier non è riuscita a trattenersi dal lanciare una frecciatina al famigerato Prati-Gate: "Mai sei sicura che esiste oppure è come Caltagirone?".