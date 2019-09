Massimo Giletti contro Barbara d'Urso: "Monta a neve il nulla, lei la chiama informazione"

Fuoco amico tra Massimo Giletti e Barbara d'Urso. In queste settimane i due conduttori si stanno occupando dello stesso caso mediatico, ovvero il 'Prati Gate', rispettivamente nei programmi 'Non è l'arena' e 'Live - Non è la d'Urso', e questa concorrenza sta scatenando un botta e risposta che va avanti da domenica sera.

Domenica, infatti, nella prima puntata del suo show, Giletti ha lanciato una frecciata che tanti hanno visto indirizzata a Barbara: "Non si è testata giornalistica per caso, ma non lo si può sventolare ogni volta", ha dichiarato. E attraverso AdnKronos è arrivata la replica della diretta interessata: "Tutto nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti. Sono loro che scavando hanno fatto confessare la Michelazzo. Ora la storia è conclusa e dovranno occuparsene i giudici", ha detto la conduttrice napoletana.

L'ultima stoccata oggi spetta a Giletti, che su Nuovo Tv ha detto: "Si sa come la penso su Barbara D'Urso: è una professionista che monta a neve il nulla e lo rende un successo. Ma non apprezzo i suoi contenuti, quelli che lei chiama 'informazione'".