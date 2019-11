Maurizio Costanzo Show, una fan irrompe sul palco e bacia il conduttore

(Nel video sopra l'incontro tra Maurizio Costanzo e la sua fan)

Si parla di bellezza al 'Maurizio Costanzo Show', quando una signora del pubblico prende la parola: "Sono venuta da Santa Teresa di Gallura, sono partita alle 4 di stamattina per vedere lei. E' il mio idolo".

"Lei chi?" chiede Paola Barale e la risposta arriva subito: "Maurizio Costanzo". Una dichiarazione inaspettata per il conduttore: "Signora lei mi confonde, io ho un'età e certe emozioni possono essere pericolose". Fatto 30, la spettatrice fa 31: "Sarei orgogliosa di venire a stringerle la mano, è una vita che la aspetto".

Come dirle no? In un attimo la signora sarda è sul palco, ma più che una stretta di mano scatta il bacio al conduttore, incredulo ma visibilmente colpito da tanto affetto.