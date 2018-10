Batosta per Antonella Clerici, il big della tv massacra Portobello: "Imbarazzante"

Le aspettative erano tante, ma è bastata la prima puntata a deluderle (quasi) tutte. "Portobello" non convince e Antonella Clerici incassa. A stroncare il "nuovo" programma del sabato sera di Rai 1, remake dello storico format di Enzo Tortora - oltre a una larga fetta di pubblico e critici tv - anche Maurizio Costanzo, che alla vigilia aveva invece grande fiduca in questo attesissimo ritorno.

Errore. "Portobello" non solo non ha vinto la sfida contro "Tu si que vales", ma sta attirando una lunga serie di sentenze che non lasciano spazio a nessun appello. "Resuscitare, oggi, nel mondo globalizzato del web, uno dei più grandi format del dopoguerra nato dopo gli anni di piombo nell'Italia dei campanili, solo per contrastare Tu si que vales della De Filippi è, ammettiamolo, una paraculata galattica". Così Costanzo su Libero. Il noto giornalista e conduttore non lascia chance al programma, pieno zeppo di storie e interventi deboli (per non dire banali), anche se a malincuore visto la sua grande stima per la conduttrice: "D'accordo, il centralone delle mille telefoniste, dominato Carlotta Mantovan vedova Frizzi al posto di Reneè Longarini, registrerà pure, per ogni inserzionista '400 chiamate ogni 5 minuti'. Ma registra pure soltanto il 20% di share rispetto al 28% della De Filippi. Al di là della conduzione, pur volenterosa di Antonella Clerici, Houston abbiamo un problema. Che è semplicissimo: la gente, perfino gli over 50 target di Raiuno, si è un po' stufata di vedersi rovistare nei ricordi da autori sempre più privi di idee".

Infine Costanzo non le manda a dire nemmeno al leggendario pappagallo, che detestava già da bambino: "Per chiunque cercasse di farlo parlare provavo moti di compassione. Per questo, ora, nel remake del programma (Raiuno, sabato, prime time), ho provato angoscia per Arisa, per Carlo Verdone, persino per quell'undicenne che invece di perdere il suo tempo su Youtube o sui Pokemon si preoccupa di organizzare conferenze di ornitologia. Ma forse il mio imbarazzo non era solo per gli ospiti di Portobello. Era per l'intero progetto".