Mattino 5, Giorgia Meloni si commuove: “Vorrei che mia figlia fosse fiera di me”

Intervistata a ‘Mattino Cinque’, la leader di Fratelli d’Italia ha mostrato un suo lato inedito parlando della figlia Ginevra.

"Che cosa vorrebbe che dicesse di lei sua figlia?", ha chiesto il conduttore Francesco Vecchi. "Vorrei che dicesse di me che sua madre è una patriota, che sia fiera di me", ha risposto la Meloni che non ha trattenuto le lacrime quando le è stato chiesto: "Ma non c’è il rischio che sua figlia dica che sua madre è una patriota ma che la vede poco?”.