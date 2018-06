Mondiali 2018, tutti i programmi Mediaset: da "Balalaika" a "Tiki Taka Russia". Tra i nomi Belen, Blasi e Savino

Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. Solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, tutte le 64 partite dei Mondiali di calcio 2018 verranno trasmesse senza canone e senza abbonamento. L’offerta mondiale di Mediaset sarà disponibile, oltre che in tv, anche in radio, sul web e in mobilità attraverso siti e app dedicati. Ogni match sarà fruibile, in ogni momento, su ogni piattaforma esistente. Per un mese, dal 14 giugno al 15 luglio 2018, Mediaset trasmetterà le sfide tra le nazionali più forti del pianeta, con i campioni più ammirati dai tifosi.

Mondiali 2018, tutti i programmi Mediaset

BUONGIORNO MOSCA In onda su Mediaset Extra FIFA World Cup tutti i giorni in diretta dalle ore 8.00 alle ore 10.45. Conduce Dario Donato, con Jessica Tozzi al touchscreen. Rassegna stampa, curiosità, collegamenti live con gli inviati in Russia e anticipazioni sulle partite del giorno.

CASA RUSSIA. In onda su Italia 1 tutti i giorni in diretta dalle ore 11.15 alle ore 12.20. Conduce Monica Bertini, con Marcello Piazzano al touchscreen. Collegamenti live dalla capitale russa e dai ritiri delle principali nazionali per vivere attesa ed emozioni a poche ore dall’inizio dei match.

SPORT MEDIASET. In onda su Italia 1 tutti i giorni dalle ore 13.05 alle ore 13.40. Conduce Mikaela Calcagno. Informazione e approfondimento sul Mondiale e sui principali temi di attualità sportiva.

MONDIALI MEDIASET LIVE. In onda tutti i giorni nei pre e post partita sui canali che, rispettivamente, trasmettono le sfide (Canale 5, Italia 1 o Canale 20). Conduce Giorgia Rossi. Anticipazioni, commenti e interviste a caldo ai protagonisti dei match pomeridiani.

BALALAIKA – DALLA RUSSIA COL PALLONE. In onda dalle ore 22.00 dopo i match trasmessi in prima serata su Canale 5. Conducono Nicola Savino e Ilary Blasi, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. E con Diego Abatantuono, Belen Rodriguez, il Mago Forest, Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Elena Tambini, Giorgia Rossi e Monica Bertini. Uno show con ospiti prestigiosi, momenti comici e musicali, un corpo di ballo, highlights delle partite disputate in giornata commentati dall’irriverente trio, performer da tutto il mondo e collegamenti dalla Russia.

TIKI TAKA RUSSIA. In onda dalle ore 22.00 dopo le partite trasmesse in prima serata su Italia 1, più una puntata speciale alle ore 21.15 mercoledì 13 giugno. Conduce Pierluigi Pardo, con Ria Antoniou e Andrea Pucci. In studio Cristiano Militello e grandi ospiti dal mondo del calcio. Un post partita dove l’attualità dell’evento sportivo si mescolerà alla riflessione sui grandi temi calcistici ed extra calcistici.

MAI DIRE MONDIALI, TELECRONACHE. In onda su Mediaset Extra FIFA World Cup il racconto delle partite con lo stile ironico della Gialappa’s Band, in occasione del match inaugurale, delle sfide in prima serata della fase a gironi e di tutte le gare della fase a eliminazione. Nel corso delle telecronache, il trio coinvolgerà gli ospiti in studio: dai tifosi delle nazionali in campo a personaggi di spicco del mondo dello sport. Insieme a loro, per la maggior parte del Mondiale, la voce di Gianfranco Butinar, alle prese con le parodie di calciatori e allenatori.

Mondiali 2018, i telecronisti di Mediaset

Tre telecronisti “mondiali” scendono in campo per Fabbrica del Sorriso. In uno spot dedicato al Mondiale Russia 2018, Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari inviteranno i tifosi a sostenere le associazioni individuate da Mediafriends per la quindicesima edizione di Fabbrica del Sorriso: per donare basterà inviare dal cellulare un SMS da 2 euro al numero solidale 45522, oppure da 5 a 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Per tutta la durata del Campionato del Mondo, dal 14 giugno al 15 luglio, lo spot verrà trasmesso sulle reti generaliste e sui canali digitali free Mediaset con i tre telecronisti di punta della manifestazione sportiva come testimonial. Oltre allo spot, all’interno delle telecronache delle partite e nei programmi dedicati al Mondiale verranno lanciati appelli per sostenere la grande raccolta fondi destinata ai bambini che vivono situazioni di povertà, emarginazione e disagio. Nata nel 2003, Mediafriends, nella sua lunga attività, ha raccolto e distribuito più di 71 milioni di euro che hanno consentito a diverse associazioni di realizzare oltre 270 progetti di solidarietà in Italia e nel mondo.