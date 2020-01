Myrta Merlino, le condoglianze per Massimo Giletti su Twitter: pioggia di critiche

Social, croce e delizia. A finire nel tritacarne stavolta è Myrta Merlino, dopo aver espresso su Twitter tutto il suo cordoglio al collega e amico Massimo Giletti per il lutto che lo ha colpito. Sabato 4 gennaio è morto il papà del giornalista, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, e la conduttrice de 'L'Aria che tira' ha voluto dedicargli un pensiero.

"In certi momenti è impossibile trovare le parole giuste perché, semplicemente, non ce ne sono. Al mio amico Massimo Giletti mando solo un enorme, fortissimo abbraccio". Questo il tweet, subito criticato dai follower. "Le condoglianze sul social tutto fa brodo, basta con questo protagonismo a tutti i costi, sobrietà la conosce questa parolina Sig Merlino?" tuona un utente e in tanti fanno eco: "Può farlo anche in privato vista l'intimità e il dolore privato. Non è che tutto fa spettacolo...", "Lo contatti in privato, cortesemente! Del suo cordoglio su twitter possiamo farne a meno! Grazie!".

Può farlo anche in privato vista l’intimità e il dolore privato. Non è che tutto fa spettacolo....... — mario perini (@mario_perini) January 4, 2020

Potrebbe anche celebrare una messa di suffragio in diretta TV, per rendere la cosa ancora più ufficiale. — Leo Polda (@MatteoStaSereNO) January 5, 2020

Sarebbe bastata una telefonata oppure un semplice whatsapp. — Antonio Manni (@antonio_manni) January 5, 2020

Nessuna replica da parte di Myrta Merlino, che ora resta in silenzio per non trasformare il coordoglio in un'accesa diatriba.