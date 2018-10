Nadia Toffa, la delusione in un post: "Tradita dai miei migliori amici"

"Gli amici nella mia vita contano tantissimo. Nella vostra? E gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto". Inizia così l'ultimo post su Instagram di Nadia Toffa, che si sfoga con i follower per una brutta delusione in amicizia, anche se non entra nei particolari.

La "Iena" racconta di essere stata tradita da quelli che credeva fossero i suoi migliori amici, un dolore ancora più forte del tradimento di un fidanzato: "Si soffre a perderli e quando deludono è peggio del tradimento di un fidanzato. Per me almeno è così, l'ho appena sperimentato purtroppo. Ieri. Due che credevo i miei migliori amici, mica conoscenti, mi hanno tradita cavoli. Che peccato! Che delusione enorme! Vi è successo? Cosa avete fatto? Perdonato?". E via ai commenti, pieni di consigli e parole di affetto.

"Non ce la farò mai lo so - conclude Nadia, che domenica è tornata in tv dopo la pausa forzata dovuta alle cure - Però magari mi consola sapere che anche voi siete stati delusi da cari amici e magari mi spiegate come avete fatto a superare il momento. Non vi spiego il perché del tradimento tanto c'entra poco con quello che vi chiedo. Cioè semplicemente una mano. Anche io sono fatta di carne. Vi abbraccio e vi auguro una buona e serena giornata. Aspetto con ansia le vostre risposte per decidere come comportarmi. Grazie mille #amicidelcuore❤ #vichiedoaiuto #grazie #buongiorno #lavitadelude a volte #coraggio #pensarepositivosempre aspetto i vostri consigli grazie mille".