"Non dirlo al mio capo 2", le anticipazioni della terza puntata

Dopo il grande successo della prima stagione torna "Non dirlo al mio capo", la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale firmata da Riccardo Donna. Una commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Sei puntate in onda ogni giovedì su Rai 1 alle 21:25.

Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora che tutto è chiaro a tutti e che ogni piccolo segreto, anche sentimentale, è venuto alla luce, allo studio Vinci le cose sembrano andare finalmente al meglio, o almeno così appare. Dietro l'angolo, infatti, si scorgono per tutti nuove insidie tra ex che ritornano, figli che crescono, nuovi amori che sbocciano e ospiti inattesi che diventano ingombranti.

"Non dirlo al mio capo 2", terza puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "Ragioni e sentimenti" nello Studio Vinci arriva un nuovo affascinante avvocato di origine spagnola, Diego Venturi, amico di vecchia data di Enrico ma anche avvocato della parte avversa in una causa di qualche tempo prima. Il nuovo arrivato non può che creare un certo scompiglio tra gli altri componenti dello Studio.

A seguire l'episodio "Una pietosa bugia". Tra i tanti problemi che la protagonista deve affrontare ogni giorno tra lavoro e famiglia, anche quello che vede protagonista il padre di lei: pensando che Lisa non sia in grado di badare ai suoi figli, l'uomo, seppur in buona fede, fa ricorso al Tribunale dei Minori per ottenerne l'affidamento...