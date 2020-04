'Non voglio cambiare pianeta', Jovanotti racconta il suo viaggio in bici

'Non voglio cambiare pianeta'. Sulla piattaforma digitale di Raiplay a partire dal 24 aprile arriva il documentario che avrà come protagonista Jovanotti. 4000 km percorsi in bici dal cantante e raccontati in 16 puntate. Un tour alla scoperta dell'America Latina, dal Cile all'Argentina,in sella alla sua due ruote che risale a prima dell'emergenza Coronavirus.

Il viaggio di Jovanotti

Le 16 puntate del documentario prodotto da SoleLuna saranno un mix di musiche, cultura, paesaggi, sapori, incontri, sensazioni dei luoghi che Lorenzo Cherubini ha assaporato tra gennaio e febbraio e che trasmetterà ai suoi spettatori. Il suo è un viaggio nel viaggio, una ricerca di solitudine per sentirsi un po’ meno soli oggi. Ma vuole essere anche un messaggio d'amore verso il nostro pianeta che riesce a regalare grandi emozioni. 'Non voglio cambiare pianeta' è stato filmato da Jovanotti che in questo modo riesce a sorprendere ancora una volta il suo immenso pubblico.