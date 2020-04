Domenica In, anticipazioni puntata: tutti gli ospiti (da casa), tra Panariello e De Martino

La 29^ puntata di “Domenica In”, in onda domenica 5 aprile, alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti amici ed ospiti in collegamento, tutti rigorosamente da casa in rispetto dell'emergenza coronavirus.

Giorgio Panariello, attore e comico, racconterà come sta vivendo questo periodo chiuso in casa e farà sorridere ricordando alcuni dei suoi celebri personaggi; Stefano De Martino, ballerino e conduttore, si collegherà dalla sua casa di Milano per mandare un messaggio ai tanti giovani invitandoli a stare a casa e rispettare le regole per il bene di tutti; Red Canzian, cantante, parlerà del suo nuovo progetto musicale dedicato alla città di Venezia ed in collegamento ci sarà anche il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

E ancora, Roby Facchinetti, dopo il grande successo di domenica scorsa con l’anteprima della sua canzone dedicata a Bergamo ‘Rinascerò, Rinascerai’, manderà un videomessaggio di ringraziamento a Mara Venier; Katia Ricciarelli, soprano ed attrice, sarà in collegamento da Bardolino, in provincia di Verona, mentre il tenore Vittorio Grigolo si collegherà da Kiev dove sta tenendo una ‘masterclass’ internazionale di canto lirico; Max Biaggi si collegherà per mandare un messaggio a tutti gli sportivi.

Infine, uno spazio per un approfondimento sul coronavirus con il Prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.