ANTEPRIMA TODAY | Palinsesti Mediaset 2018/19, torna il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso

Il ritorno di fiamma ha funzionato. Il rientro di Barbara d'Urso al timone del (complicato) Grande Fratello 15 ha convinto Mediaset, che ora propone il "bis": stando a quanto apprende Today, infatti, la conduttrice partenopea sarà alla guida del reality show di Canale 5 anche nella stagione televisiva 2018/2019.

In una edizione controversa come quella appena terminata, probabilmente la più difficile nella storia del programma, Barbara ha tenuto duro e condotto la nave in porto nonostante le polemiche sui comportamenti degli inquilini definiti da più parte "diseducativi" e di fronte alla fuga degli sponsor arrivata nel pieno della trasmissione. Un lavoro premiato dagli ascolti ed evidentemente dai vertici di Cologno.

E pensare che, solo alcuni mesi fa, e fino a pochi giorni prima del ritorno in onda del GF, la presentatrice era titubante all'idea di riprendere in mano le redini del reality. Lei, che lo aveva portato in auge nel triennio comprenso tra il 2003 e il 2005 facendo volare lo share, era indecisa se rimettersi in gioco in un programma che, negli ultimi anni, non aveva brillato in termini di ascolti: "L'azienda mi sta corteggiando da settembre per avermi come conduttrice. Io ho sempre detto no, ma ora mi hanno convinta", ha spiegato poi a marzo a Pomeriggio 5. Ora la sfida è coniugare audience e tv di qualità.

Occhi puntati dunque sui casting, che dovrebbero partire prossimamente. Se sui futuri concorrenti è ancora rebus totale, di certo per il momento c'è che ad aprire loro la famosa e ambita Porta Rossa ci sarà ancora una volta una padrona di Casa d'eccezione.