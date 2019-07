Ilary Blasi lascia il GF Vip: "Quando si superano certi limiti, io faccio fatica"

Dopo tre anni al timone del 'Grande Fratello Vip', Ilary Blasi lascia il timone del reality show di Canale 5. Ad annunciarlo, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi', è la stessa conduttrice, che conferma quanto i rumors riportavano da tempo. Tra i candidati a prendere il suo posto ci sarebbe Alfonso Signorini, storico opinionista della trasmissione.

Perché Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip

E' con grande onestà intellettuale che Blasi racconta pregi e difetti della sua conduzione: "Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. È vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza".

Ma Ilary non resta ferma. Tra le proposte che ha ricevuto, ha accettato il timone di 'Giochi senza frontiere', storico game show al ritorno su Canale 5 dopo vent'anni di assenza. "Era un altro sogno che avevo, quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vedere Giochi senza frontiere e sono contenta di portare in tv la versione 2.0.", ammette. Niente da fare invece per Temptation Island Vip: "Non lo farò io. È un programma che mi piace molto seguire ma non so se sarei adatta, di fronte a certi soggetti sbroccherei sicuramente. “