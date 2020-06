Pippo Baudo: “Lorella Cuccarini fuori dalla Rai? Il sovranismo è una scusa per cacciarla”

Tra le tante indiscrezioni che si inseguono alla vigilia della presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva in Rai, serpeggiano anche quelle secondo cui Lorella Cuccarini non dovrebbe essere confermata alla conduzione de ‘La vita in diretta’ per logiche legate a pressioni politiche. A commentare i rumors sulla mancata riconferma della conduttrice al timone del programma di Rai1 è stato Pippo Baudo che a Blogo ha espresso chiaramente il suo sostegno a favore della showgirl, “inventata” televisivamente da lui in quel Fantastico 1986 che fece da apripista al suo successo. “Non ho un'idea precisissima su quanto sta succedendo, perché non conosco nel merito la situazione, ma mi dispiace moltissimo: Lorella è una bravissima ragazza, grande conduttrice, ottima professionista. In Rai non è una novità che la politica faccia i palinsesti? Che c'entra la politica, una professionista va valutata per quello che fa in televisione”, ha commentato il presentatore per poi fare accenno alle dichiarazioni sovraniste rilasciate da Cuccarini più di un anno fa.

“Lorella sovranista? Lei non fa politica, questa cosa la si usa come scusa per cacciare qualcuno. E comunque io tutto questo sovranismo nelle sue dichiarazioni non l'ho visto, sinceramente”, ha affermato ancora Baudo: “Non l'ho sentita in questi giorni, ma la conosco bene, so che sta soffrendo. Lorella è una mia amica, mi dispiace molto umanamente. Io di situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai!”.

Pippo Baudo su Lorella Cuccarini a ‘La vita in diretta’

Pippo Baudo ha poi speso qualche parola sul ruolo di presentatrice de ‘La vita in diretta’ di Lorella Cuccarini, senza entrare in merito sulla mancata valorizzazione delle sue capacità, ma limitandosi a constatare la scomparsa del genere televisivo di cui è stato maestro: “A La Vita in diretta l'ho vista più volte in questa stagione, l'ho trovata divertente. Il mio auspicio è che continui a condurla. È sprecata in un programma così? I varietà, come quelli che conducevo io, non li fanno più, purtroppo”.