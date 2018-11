Portobello, Antonella Clerici ci riprova con Amendola e Bobo Vieri

Dopo la pausa della scorsa settimana, Antonella Clerici torna nuovamente con Portobello, sabato 1 dicembre alle ore 20:35, provando a riscattarsi dai bassi ascolti delle puntate precedenti. Per farlo punta molto anche sui due ospiti della serata, amatissimi dal pubblico.

Nel penultimo appuntamento, infatti, Portobello ospiterà in studio due inserzionisti speciali, Claudio Amendola, attualmente protagonista della fiction Rai di successo "Nero a metà" e il grande Bobo Vieri, da poco diventato papà della piccola Stella. Abbandonati i panni di bomber, Vieri mostrerà il lato più tenero di sé. Antonella assegnerà a ognuno di loro una cabina e chiunque sarà interessato alla proposta di Claudio o di Bobo, potrà chiamarli, passando dal mitico centralone.

Nel mercatino pazzerello di Rai 1, ancora una volta a coadiuvare la conduzione e a coordinare il lavoro delle instancabili sei centraliniste sarà Carlotta Mantovan.

Il "people show" di casa Rai darà inoltre spazio a chi ha inventato una soluzione in grado di salvare le sorti climatiche del nostro pianeta, promettendo di poter far piovere nel deserto. Approderà inoltre in studio un fumettista, un bambino, che racconterà la propria passione e il proprio grandissimo talento nell’arte del disegno. Tutto il mercatino pazzerello si calerà poi nell’atmosfera natalizia, grazie ad un collezionista che vive 365 giorni l'anno lo spirito del Natale avendo una casa piena di riproduzioni di Babbi Natale, oltre 4000. Si tornerà a parlare d'amore, grazie alla rubrica "Fiori d'arancio", e a farlo sarà un ragazzo alla ricerca dell’anima gemella. Paolo Conticini, che come sempre sarà l’inviato in missione esterna, raggiungerà una ragazza e le farà vivere un’esperienza da fiaba. Infine, un momento amarcord, torneranno a Portobello alcuni dei protagonisti più divertenti dell'edizione condotta dal mitico Enzo Tortora, tra di loro anche l'unico inserzionista a non aver mai ricevuto una telefonata.

Irrinunciabile la sfida con il pappagallo dal becco giallo che ancora nessuno è stato in grado di convincere a pronunciare la parola Portobello. Anche questa settimana, chiamando lo 0221079070, chi vorrà potrà intervenire durante la diretta della trasmissione per raccontare la propria storia o rispondere a una delle inserzioni.