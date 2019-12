Natale a Mediaset, il palinsesto speciale: dal concerto di Amoroso ai grandi classici del cinema

In occasione delle feste 2019 - 2020, Mediaset offre una programmazione speciale natalizia all’insegna di grandi show, appuntamenti classici e senza tempo, cartoon di culto e amatissime saghe cinematografiche.

Natale 2019, i programmi di Canale 5

Su CANALE 5, martedì 24 dicembre, in prima serata, Federica Panicucci porta i telespettatori nell’Aula Paolo VI, a Roma, per la 27° edizione del “Concerto di Natale in Vaticano”.

Mercoledì 25 dicembre, alle ore 16:20, Alfonso Signorini presenta “Opera On Ice”, lo spettacolo che coniuga la magia del pattinaggio alle immortali arie dell’opera lirica.

Giovedì 26 dicembre, al via la semifinale di “All Together Now”, con Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente della giuria, e ospiti d’eccezione: Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Beppe Vessicchio e Grido.

Martedì 31 dicembre, sempre in compagnia di Federica Panicucci, è la volta di “Capodanno in Musica”, il tradizionale appuntamento di Capodanno dell’Ammiraglia. Da Bari, artisti di primissimo piano, italiani e internazionali, si esibiscono per il pubblico in piazza e a casa.

Giovedì 2 gennaio, ultimo appuntamento con “All Together Now”. Tra gli ospiti, Dodi Battaglia, Gigi D’Alessio, Vittorio Grigolo, Ariadna Romero e Youma Diakite.

Natale 2019, i programmi su Italia 1

Su ITALIA 1, lunedì 23 dicembre, Alessandra Amoroso festeggia 10 anni di carriera occupando la scrivania del direttore di Rete. Il divertissement la vede protagonista con interventi/incursioni dell’intera giornata televisiva. alle 18.25, in anteprima assoluta, la cantante presenta il videoclip di “Immobile 10+1” e, in prima serata, lo speciale “10 anni di Alessandra Amoroso - 10, io, noi”, live dal Forum di Assago.

In day-time, alle 13.45, debutto deluxe di “Capitan Tsubasa”, remake in prima visione assoluta dello storico “Holly e Benji”. Cristina D’Avena canta la sigla!

Martedì 24 dicembre, in prime-time, spazio all’immancabile date con lo stracult “Una poltrona per due”. L’opera di John Landis, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, va in onda su Italia 1 da ben 22 anni. Mercoledì 25 dicembre, infine, lo spirito del Natale è affidato a Paolo Ruffini con una versione speciale ed inedita del suo show “Up & Down - Una favola normale”.

Natale 2019, tutti i programmi da Rete 4 a Premium Cinema

Su RETEQUATTRO, giovedì 26 dicembre, in prima serata, grande debutto de «I Legnanesi» con “Non è Natale senza panettone”, primo film per la TV prodotto da Mediaset con la storica compagnia teatrale lombarda.

Su FOCUS, lunedì 23 dicembre, alle ore 21.15, Luigi Bignami fa il punto sui grandi progressi compiuti dall’astrofisica, con lo speciale “Sinfonia dell’Universo”.

Su 20, a partire da martedì 24 dicembre, per tre prime serate consecutive torna la trilogia de “Il Signore degli Anelli”, in edizione integrale: “Il signore degli anelli - La compagnia dell’anello”, “Il signore degli anelli - Le due torri” e “Il signore degli anelli - Il ritorno del Re”.

Su EXTRA, da mercoledì 25 dicembre, in prime-time, al via la mega-maratona “Extra Christmas”, con le puntate natalizie di alcuni dei più grandi classici della storia dell’intrattenimento del Biscione: “Bim Bum Bam”, “Teneramente Licia”, “Nonno Felice”, “Casa Vianello”...

Su PREMIUM CINEMA ENERGY, il 24 e il 25 dicembre, alle ore 21.15, due serate con la saga action “Arma Letale”.

Su PREMIUM CINEMA, martedì 31 dicembre, alle ore 21.15, si gioca con “Capodanno col Bluff”: “Ocean’s 8”, seguito da “Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco”, “Ocean’s Twelve” e “Ocean’s Thirteen”.

Su PREMIUM CINEMA COMEDY, martedì 31 dicembre, l’arrivo del nuovo anno è all’insegna di Todd Phillips e dalla trilogia di “Una notte da leoni”.