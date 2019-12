Torna 'Rivelo', Lorella Boccia promossa in prima serata: ospite Cecilia Rodriguez

Dopo il successo della prima edizione, su Real Time (Canale 31 del digitale terrestre) torna “Rivelo”, il programma di interviste a personaggi e volti noti dell’attualità e dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati: al timone la conduttrice tv e showgirl Lorella Boccia. In prima tv assoluta dal 19 dicembre ogni giovedì alle 21:10. Si comincia con la modella, imprenditrice e showgirl argentina Cécilia Rodriguez.

Tutti gli ospiti della seconda edizione di Rivelo

Nella nuova edizione promossa in prima serata e arricchita da più puntate, Lorella farà accomodare in poltrona ospiti illustri dell’attualità e dello showbiz italiano come il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, Yari Carrisi, Stefano Bettarini, Aida Yespica e molti altri. L’obiettivo resta lo stesso: scoprire cosa si cela dietro le copertine e la vita pubblica dell’ospite, cercando di arrivare ad una “rivelazione” inedita o svelandone un lato nascosto e più intimo.

Boccia, dopo numerose esperienze tra cinema, teatro e televisione come i più recenti Amici su Canale5, Amici Day Time su Real Time e Colorado su Italia1, ha debuttato alla conduzione da solista proprio con la prima edizione di Rivelo su Real Time.

