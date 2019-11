Matteo Salvini canta De Andrè da Costanzo: il video esclusivo

"Tappatevi le orecchie, non mi offendo", queste le parole di Matteo Salvini al pubblico del Maurizio Costanzo Show prima di iniziare a cantare 'Via del Campo', di Fabrizio De Andrè. Un amore, quello per il cantautore genovese, cresciuto insieme a lui: "Io lo adoro".

Non se la cava male il leader leghista, che si prende gli applausi del teatro e conclude chiedendo scusa al "grande maestro". La puntata che vede Matteo Salvini tra gli ospiti, andrà in onda mercoledì 27 novembre, in seconda serata su Canale 5.