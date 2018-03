Sanremo Young, Elena Manuele vince la prima edizione: tutti i dettagli della finalissima

“Ringrazio soprattutto chi ha condiviso con me questa splendida avventura”. Sono state queste le prime parole di Elena Manuele, vincitrice della prima edizione di Sanremo Yougn condotta da Antonella Clerici in prima serata su Rai Uno. Venerdì 16 marzo l’ultima puntata del programma ha visto l’esibizione di giovani talentuosi ed emozionati.

Le lodi di Gino Paoli per la giovane Elena

Elena Manuele ha solo 15 anni ma non c’è dubbio: farà parlare del suo talento per molto tempo. Gino Paoli, che nel corso della serata ha preso le difese della giovane a causa di un problema tecnico l’ha definita “un’interprete” e non una semplice cantante, aggiungendo inoltre che “ormai in Italia non ne abbiamo”. Elena ha battuto in finale Raffaele, dopo l'eliminazione di Luna Farina e Leonardo De Andreis.

L’esibizione di Elena Manuele

L'esibizione di Elena

La vincitrice di Sanremo Young si è esibita insieme al cantautore italiano Gino Paoli. Con lui ha duettato splendidi capolavori dell’artista: Elena Manuele e Gino Paoli hanno cantato “Il cielo in una stanza” e “Una lunga storia d’amore”. Un pubblico in delirio quello in sala: l’esibizione di Elena Manuele ha conquistato davvero tutti: “Questa ragazza ha scalato l’Everest” ha puntualizzato Iva Zanicchi.